Twitter krijgt bladwijzers

Redactie Emerce Nieuws -

Twitter verruimt niet alleen het maximum aantal tekens per bericht, maar introduceert binnenkort ook bladwijzers om tweets te bewaren.

Naar de functie Save for Later, die momenteel in kleine kring wordt getest, is volgens productmanager Jesar Shah veel gevraagd, met name in Japan.

Op dit moment ‘bewaren’ gebruikers tweets vaak door berichten opnieuw te verzenden of naar zichzelf te verzenden via direct messaging.

Het is niet duidelijk wanneer bladwijzers breed worden uitgerold.