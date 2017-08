‘Waarde Bitcoin kan naar 5000 dollar’

Redactie Emerce Nieuws -

De Bitcoin steeg dinsdag naar een nieuw record en noteerde 3525 dollar. Dat is drie keer de waarde van goud. Sinds de afsplitsing van Bitcoin Cash schiet Bitcoin als een komeet omhoog. Wie op 1 augustus Bitcoin kocht, heeft in luttele dagen 600 dollar winst gemaakt.

Sommige analisten denken dat een verdere groei naar 4000 en zelfs 5000 dollar mogelijk is. Begin dit jaar stond de Bitcoin nog op 1000 dollar.

Andere cryptomunten worden met het succes meegezogen. Ethereum noteerde dinsdag 290 dollar en kloonmunt Bitcoin Cash 380 dollar.

Met dit nieuwe hoogtepunt hebben alle cryptomunten samen (inclusief Litecoin en Ethereum) een marktkapitalisatie van 121 miljard dollar. Dat was ‘slechts’ 15,5 miljard op 1 januari.

Maar des te harder de Bitcoin stijgt, des te meer er wordt gespeculeerd over het uiteenspatten van de zeepbel. De 400 procent stijging voor Bitcoin gemeten over een jaar vinden Wall Street-veteranen ongezond.

Samson Mow, verbonden aan Blockstream, vindt het dan ook onverstandig om de Bitcoin als investering te hanteren, zegt hij tegen CBS. ‘De totale beschikbaarheid van de Bitcoin is gelimiteerd en de productie halveert iedere vier jaar, om maar te zwijgen over de kosten van het mijnen (aanmaken) van nieuwe munten. Er worden 1800 bitcoins per dag geproduceerd. Wil je de prijs vasthouden, dan moet je er aardig wat geld in pompen.”

De Nederlandse beleggersvereniging VEB ziet ook alle tekenen van een zeepbel en vergelijkingen met de tulpenmanie zijn dan ook niet van de lucht. De totale marktwaarde van alle cryptovaluta samen is dit jaar circa zes keer over de kop gegaan. Zakenbank Goldman Sachs waarschuwde vorige maand voor een tijdelijke implosie van de Bitcoin, maar verwacht dat de koers uiteindelijk toch verder zal klimmen.