Bitcoin 3200 dollar waard

De Bitcoin is over de grens van de 3000 dollar gegaan en staat bij Coinbase zondag zelfs op 3200 dollar. Dat is een kleine 500 dollar meer dan een maand geleden.

Begin dit jaar passeerde de Bitcoin voor het eerst de grens van 2000 dollar. In mei werd de grens van 3000 dollar al bijna bereikt.

Daarentegen moet de nieuwe kloonmunt Bitcoin Cash 30 procent inleveren, na eerst (op woensdag) nog naar 727 dollar te zijn gestegen. Sommigen dachten dat de komst van deze munt een waardedaling voor de Bitcoin zou inluiden. Dat is niet gebeurd omdat niet alle wisselkantoren Bitcoin Cash ondersteunden.

Coinbase, een van de grootste bitcoinwisselkantoren, wil dat nu alsnog doen, zij het niet eerder dan volgend jaar. Het wisselkantoor was eerst fel gekant tegen de nieuwe virtuele munt, die snellere transacties mogelijk moet maken.

Coinbase biedt naast de Bitcoin Ethereum en Litecoin.