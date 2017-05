Wayne Parker Kent lanceert online platform voor outdoor liefhebbers

Redactie Emerce Nieuws -

Wayne Parker Kent lanceert in samenwerking met MINI een online platform voor outdoor liefhebbers. Outdoor Manners is daarmee het vijfde nieuwe merk in 2017 voor het Amsterdamse mediabedrijf. Het portfolio van Wayne Parker Kent bestaat nu uit 15 online merken.

Outdoor Manners benadert het actieve buitenleven vanuit de pijlers sports, travel, stuff en lifestyle. De onderwerpen gaan van snowboarden en surfen tot survival en kamperen.

Outdoor Manners richt zich volgens de online uitgever op ‘de moderne man’ en wil die inspireren om ‘de natuur in te gaan’.

Launching partner van Outdoor Manners is MINI met haar vernieuwde Countryman.

Wayne Parker Kent is gevestigd in Amsterdam met online merken als NSMBL.nl, Culy.nl, Manners.nl en Famme.nl.