Opnieuw sociale app om kledingvoorkeuren te delen

Jan Libbenga Emerce Nieuws -

Een Amsterdams bedrijf dat vorige week debuteerde op The Next Web gaat de concurrentie aan met sociale modeapp Frendz, de doorstart van V&D. Ask MirrorMirror is een app waarmee gebruikers hun vrienden advies kunnen vragen over hun kleding.

Hoewel ook Instagram kan worden gebruikt voor het delen van kledingvoorkeuren, is dat niet altijd echt ideaal, omdat die app voor heel veel andere zaken wordt gebruikt.

Gebruikers loggen bij Ask MirrorMirror in via hun Facebook account, waarna ze hun vrienden kunnen uitnodigen. Daarna kunnen foto’s worden gedeeld ter beoordeling. Wie niet zeker weet wat hij of zij die dag moet dragen – rode of groene schoenen – of geen keuze kan maken in de winkel, kan ‘virtueel advies’ vragen. Vrienden kunnen hun voorkeur aangeven met een hartje.

Uiteindelijk moet worden verdiend door koppelingen met webshops waar de kleding kan worden gekocht. Dat is nu overigens nog niet het geval.

De opzet herinnert sterk aan Frendz. Via deze app Ronald van Zetten en Roland Kahn kunnen ook foto’s van kleding worden gedeeld. Ask MirrorMirror vergelijkt altijd twee kledingstukken.

Het bedrijf is opgezet door Hannah Swift, die in het verleden als senior digitaal ontwerpster voor Suit Supply in Amsterdam werkte. Ook heeft zij voor Mexx Europe en JAMJAM Marketing gewerkt.

De app is ontwikkeld door het Amsterdamse bureau Moqod.

HoewelAsk MirrorMirror begint met mode, overweegt het bedrijf ook andersoortige producten te delen.