‘Wereldwijde investeringen in startups nemen licht toe’

Redactie Emerce Nieuws -

Private financiers hebben in de eerste drie maanden van 2017 meer geld geïnvesteerd in startups dan in het laatste kwartaal van 2016. De investeringen namen toe van 23,8 miljard dollar in het laatste kwartaal van 2016 tot 27 miljard in het eerste kwartaal van 2017. Dat blijkt uit onderzoek dat KPMG iedere drie maanden uitvoert naar de wereldwijde durfinvesteringen in startups.

Het aantal transacties nam echter aanzienlijk af, van 3.201 in de laatste drie maanden van vorig jaar tot 2.716 in het eerste kwartaal van 2017.

Na een relatief rustig 2016 lijkt men dit jaar wereldwijd weer bereid om te investeren. Hoewel het eerste kwartaal nog gekenmerkt werd door voorzichtigheid, zag KPMG gedurende de eerste drie maanden de eerste signalen van een opleving van de markt. De investering van 1 miljard in Airbnb bijvoorbeeld. Maar ook de injecties van 900 miljoen in Grail en die van 454 miljoen in SoFi.

Vooral startups op het gebied van software en medtech waren bij investeerders in trek. In Europa haalden startups in de eerste drie maanden van dit jaar 3,4 miljard dollar aan investeringen op, iets minder dan in het laatste kwartaal van 2016. Het ging hierbij om 565 transacties. Met name Amerikaanse investeerders toonden belangstelling voor Europese startups.

Steeds meer investeerders richten binnen Europa hun vizier op Ierland, zo blijkt uit het onderzoek van KPMG. In Europa ontwikkelt Ierland zich meer en meer tot springplank naar de Europese markt. Een stad als Dublin wordt in toenemende mate gekozen als vestigingsplaats voor het Europese hoofdkantoor van multinationals. Amazon en LinkedIn bijvoorbeeld, maar ook groeiende bedrijven als Kabbage.

Brexit speelt hierbij een belangrijke rol. Ierland blijft immers onderdeel uitmaken van de Europese Unie en dat betekent dat veel bedrijven vanuit hier de stap zetten naar het Europese vasteland.

Wanneer op 18 mei ook nog eens de General Data Protection Regulations in werking treden, biedt Ierland volgens KPMG ook nog eens een gedegen raamwerk voor het beveiligen van data. Voor een groot aantal bedrijven die omvangrijke hoeveelheden klantgegevens beheren kan dit doorslaggevend zijn om zich definitief op Ierland te richten.