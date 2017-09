Youfone verwacht 160.000 klanten voor YoufoneTV

Redactie Emerce Nieuws -

Telecomaanbieder Youfone lanceert YoufoneTV, een platform dat het samen met Huawei heeft ontwikkeld.

Directeur Valentijn Rensing omschrijft YoufoneTV als een ‘hybride model’. Er kan via een tv-ontvanger of tv app op elke plek in Nederland live tv, video on demand en andere content worden gekeken. De beeldkwaliteit is SD, HD en op het YoufoneTV-platform (binnenkort) ook in 4K.

De kijker bepaalt in grote mate zelf wat hij afneemt. In plaats van een standaard vastgesteld zenderpakket werkt YoufoneTV met een basispakket van 23 zenders. Klanten kunnen dat maandelijks uitbreiden of inkrimpen met vijf, tien of meer zenders tegelijk.

Youfone verwacht binnen drie jaar al 160.000 klanten voor YoufoneTV te hebben, waaronder ook veel ‘traditionele’ tv-kijkers. Een tv-ontvanger voor televisie is over een jaar of drie passé, denkt Youfone. ‘Dan kijken we via de smart tv app. Die introduceren wij nog dit jaar, terwijl je nu al met de tv app voor smartphone en tablet overal tv kijkt waar je maar wilt.’

Met een instaptarief van 9,95 euro voor de YoufoneTV app, 14,95 euro voor TV thuis en 19,95 euro voor Alles-in-1 zal de nieuwe toetreder naar eigen zeggen tot tientjes goedkoper zijn dan concurrenten.