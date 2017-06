‘Zelfdiagnose op internet blijft moeilijk’

Redactie Emerce Nieuws -

Het is niet eenvoudig om de juiste medische diagnose te stellen op basis van informatie op het internet. Eén op de vijf deelnemers komt met hun zoekopdracht op een verkeerde aandoening uit, zegt de Consumentenbond na onderzoek.

Na een zoektocht op internet diagnosticeren sommige van de 115 panelleden van de bond het Carpale tunnelsyndroom (geeft tintelingen in vingers, krachtverlies en soms pijn) onterecht als artrose, een tennisarm en zelfs de ziekte van Parkinson of de eerste verschijnselen van multiple sclerose.

Ook bij een onschuldige draaiduizeligheid, veroorzaakt door een soort gruis in het evenwichtsorgaan (BPPD) komen de proefpersonen op allerlei foutieve diagnoses uit zoals lage bloeddruk, zuurstoftekort en een alcoholprobleem.n.

Meer dan 4500 panelleden van de Consumentenbond gebruikt internet als bron van medische informatie. 57 procent doet dat om erachter te komen wat zij zelf aan bepaalde klachten kunnen doen. Anderen willen meer weten over bepaalde behandelingen of het gebruik van geneesmiddelen. Ook ervaringen lezen van anderen is voor velen reden om het internet op te gaan.

De Consumentenbond deed het onderzoek in samenwerking met de faculteit Huisartsengeneeskunde van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). De onderzoekers van deze faculteit zullen de resultaten verder analyseren en in een wetenschappelijk tijdschrift publiceren.