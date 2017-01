Blauw Gras aan de slag voor Fleurop

Erwin Boogert Emerce Nieuws -

Creatief contentbureau Blauw Gras gaat Fleurop ondersteuning bieden op socialmediagebied.

Fleurop was op zoek naar een partner voor socialstrategie, creatie, productie en distributie. Daartoe schreef het een pitch uit, waar Blauw Gras als winnaar uitkwam.

Blauw Gras helpt de bloemenwinkel behalve met zichtbaarheid en inspiratie ook omdat de impact hebben op conversie en sales. “Goede content voegt waarde toe aan het leven van de consument. Dit is precies wat we kunnen bieden. Door onze drie pijlers strategie, creatie en distributie optimaal samen te laten werken creëren we succesvolle en relevante content die precies in de leefwereld van de doelgroep past en gewenst is.” Zegt Erik Wiese, mede-oprichter en Creative Director van Blauw Gras.

