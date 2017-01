Wat brengt tech in 2017?

Redactie Emerce Nieuws -

Google domineert de wifimarkt, de vituele assistent (Siri, Cortana) gaat ons leven bepalen, wearables breken door in de zakelijke markt en het opvouwbare scherm doet zijn intrede waren enkele van de voorspellingen voor 2016 die niet zijn uitgekomen. De opkomst van chatbots en Augmented Reality werd een jaar geleden wel juist voorspeld. Wat gaat 2017 brengen?

Wat de glazen bol ons ieder jaar weer leert is dat technische ontwikkelingen niet zo snel gaan als de industrie zelf zou willen. Dat werd afgelopen jaar weer eens duidelijk uit de berichtgeving rond de zelfrijdende auto. Daar werden we afgelopen jaar mee doodgegooid. Maar ook werd duidelijk dat de doorbraak nog ver weg is.

Apple kwam er achter dat de ontwikkeling van een zelfrijdende elektrische auto nog niet zo simpel is. Als we de geruchtenmolen mogen geloven, zijn de plannen voor de Apple iCar op de lange baan geschoven.

Onder druk van de toezichthouder trok Uber in december zijn zelfrijdende auto’s terug van de straten van San Francisco. Het taxibedrijf wilde geen vergunning aanvragen voor zijn (niet geheel vlekkeloze) test met de robotauto’s. Ook waren er enkele ongelukken met testauto’s van Google.

En dan was er nog de ophef rond een dodelijk ongeluk met een Tesla in Baarn. Tesla ontkende dat de automatische piloot daar de schuld van was. Twee weken later lag het bedrijf opnieuw onder vuur vanwege een ongeluk in China. Op de dashcambeelden was te zien hoe de 23-jarige Gao Yaning langzaam inreed op een vrachtwagen.

Augmented reality

De doorbraak van mobiele apps met augmented reality wordt door IDC niet voor 2018 voorzien, maar 2017 zou ook wel eens het jaar kunnen waarin de teleurstelling over VR juist weer overheerst. De tegenvallende downloads van apps voor Googles Daydream VR zijn een sterke indicatie dat deze markt maar langzaam van de grond komt. De veel te dure VR headsets slaan vooralsnog niet aan bij het grote publiek. Wat niet wegneemt dat we ook dit jaar weer veel nieuws op dit gebied kunnen verwachten, van virtuele teleportatie tot het ‘terugkruipen’ in oude video’s.

Beurs

Technische vooruitgang of niet, er gaan dit jaar veel meer techbedrijven naar de beurs dan in 2016. De belangrijkste zijn Snap Inc en muziekbedrijf Spotify, daarnaast vragen ook minder bekende startups als Apptus en Okta een beursnotering aan. Andere namen die genoemd worden zijn Airbnb, AppNexus, BuzzFeed, Cloudfare, Dropbox, Palantir en Pinterest. Analisten denken dat na de IPO van Snap Inc (dat 4 miljard dollar wil ophalen) de markt flink zal aantrekken.

De onzekere toekomst onder president Trump zal de aandelenmarkt overigens wel grotendeels gaan bepalen. Een eerste ontmoeting tussen Trump en de techindustrie lijkt een aantal mogelijke pijnpunten (handelsbeperkingen met China, visa voor buitenlanders) al te hebben weggenomen.

Begin dit jaar zal er in elk geval duidelijkheid komen over de positie van Yahoo. Verizon wil het bedrijf overnemen, maar twijfelt nu er enorme datalekken aan het licht zijn gekomen.

Fox voorspelt dat het bestuur van Twitter CEO Jack Dorsey wederom aan de kant gaat zetten na een rampjaar, waarin geen enkele vooruitgang is geboekt.

In Nederland zal duidelijk worden of TMG in handen komt van het Vlaamse Mediahuis, terwijl het gefuseerde Ziggo en Vodafone (officieel nu VodafoneZiggo geheten) in de loop van 2016 ongetwijfeld een gezamenlijke propositie zullen presenteren.

Apple

2016 was geen sterk jaar voor Apple. Zo kwam er nogal wat commentaar op de volgens sommigen veel te dure MacBook Pro’s. In 2017 wordt in elk geval de desktoplijn (iMac en MacMini) ververst en in het najaar komt Apple, tien jaar na de introductie van de eerste iPhone, met een nieuwe smartphone. Er zou sprake zijn van een glazen behuizing, terwijl de fysieke thuisknop gaat verdwijnen. Mogelijk wordt het ook de eerste iPhone die draadloos kan worden opgeladen. Begin 2017 wordt ook de nieuwe UFO-vormige Apple Campus in gebruik genomen.

Rivaal Samsung zal dit jaar het vertrouwen moeten herstellen na het drama met de Note 7. Dat zijn op zijn vroegst in april gebeuren, wanneer de Zuid Koreanen het nieuwste vlaggenschip Galaxy S8 lanceren. Op het Mobile World Congress in Barcelona eind februari maakt Nokia zijn comeback als smartphonefabrikant.

In de loop van 2017 zal duidelijk worden of Microsoft toch weer een smartphone zal ontwikkelen. Geruchten over een Surface Phone houden aan. Voorjaar 2017 brengt het bedrijf een volgende grote update uit van Windows, de Creators Update.

Online beveiliging

Het belooft weer een heftig jaar te worden op het gebied van online beveiliging. Smartphones komen steeds meer onder vuur te liggen. Experts verwachten nieuwe aanvallen op zogenoemde IoT apparaten. De opmars van het gijzelvirus houdt aan, maar de bestrijding daarvan gaat in een hogere versnelling. In 2016 nam het aantal ransomware-aanvallen op het bedrijfsleven met een factor drie toe: van elke 2 minuten een aanval in januari tot elke 40 seconden een aanval in oktober. Cyberspionage en cyberdreigingen zijn dit jaar twee van de prioriteiten van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD).



Wetgeving

Roamingkosten worden vanaf 15 juni binnen Europa eindelijk afgeschaft. Wel mogen telecombedrijven kosten in rekening brengen voor extreem gebruik. Daarom is vastgesteld dat Europeanen op jaarbasis 120 dagen, oftewel 4 maanden, hun telefoon tegen nationale tarieven in andere EU landen mogen gebruiken.

De Europese Telecommunicatiewet gaat op de schop. De Europese Commissie wil dat browsers in Europa cookies die het gedrag van gebruikers volgen standaard gaan blokkeren. Het zou kunnen leiden tot het verdwijnen van de irritante cookiemeldingen op Europese sites. Voor de reclamebranche zijn de plannen geen goed nieuws. Consumenten krijgen mogelijk minder relevante reclame te zien. De regels gaan overigens pas vanaf 2018 gelden.

Ondernemers die leveren aan de Rijksoverheid moeten vanaf dit jaar verplicht een e-factuur sturen. Het is per 1 januari 2017 verder verplicht om de jaarrekening digitaal te deponeren. Tot 1 januari 2016 kon dat nog ouderwets per post.

Directeur-grootaandeelhouders (dga’s) van een start-up zijn niet meer verplicht zichzelf een belastbaar loon te geven van 44.000 euro. Ze mogen zich de eerste drie jaar een minimumloon geven.

Banken zullen zich dit jaar voorbereiden op de nieuwe Europese betaalwet PSD2, die januari 2018 ingaat. Wanneer consumenten daavoor toestemming geven, kunnen derden toegang krijgen tot bankgegevens.

De Eerste Kamer moet zich de komende maanden nog buigen over het wetsvoorstel voor online gokken. Het voorstel is door de Tweede Kamer reeds goedgekeurd. Aanvankelijk was het de bedoeling dat de Eerste Kamer afgelopen najaar al zou stemmen over het voorstel. De Kansspelautoriteit verleent per 1 januari al wel een vergunning aan een aantal loterijen.