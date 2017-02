HotelSpecials opent kantoor in Duitsland

HotelSpecials opent binnenkort een kantoor in Berlijn om dichter op de markt te zitten. Directeur Remco Hofstede verwacht dat de omzet uit Duitse markt dit jaar met nog eens vijftig procent groeit.

Met een lokaal kantoor kan de Duitse tak van het Haarlemse bedrijf beter schakelen met lokale hotelpartners. Dat moet ertoe leiden dat de site meer deals van hotels op zijn site kan tonen, wat weer tot meer boekingen moet leiden. De aandacht zal in eerste instantie op Noord-Duitsland richten. Het westen van die markt zal vooralsnog vanuit het hoofdkantoor worden bediend.

“Op dit moment wordt ruim vijftien procent van onze omzet gegenereerd via het Duitse label”, zegt Remco Hofstede van HotelSpecials. “Op de planning staat om het komende jaar zevenhonderd nieuwe hotels in Duitstalig gebied aan te sluiten. In 2016 is het aantal boekingen in Duitsland met vijftig gegroeid en de verwachting is dezelfde groei voor 2017.”

Het boekingsbedrijf werkt nauw samen met vele hotels in de Benelux, Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk en Scandinavië.

