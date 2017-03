Startup Yippie! failliet: ‘Geen drama, nieuwe versie komt’

Yoshi Tuk Emerce Nieuws -

De startup Yippie! sluit tijdelijk zijn deuren. Het Nederlandse bedrijf achter de automatische prijsvergelijker heeft deze week faillissement aangevraagd bij de rechtbank. Dat vertelt CEO Maurice Kroon in een gesprek met Emerce.

Van een einde is volgens Kroon geen sprake. Deze zomer wil hij een nieuwe versie lanceren. Een Yippie! 2.0 zogezegd. “Dit is geen drama. Het is jammer dat het zo loopt, maar ik zie het als een kans om weer te gaan bouwen.”

Yippie! is vooral bekend geworden als product- en prijsvergelijker. Door de browserplugin van het bedrijf zien gebruikers of een product in een webwinkel ergens anders voor een betere prijs is te krijgen. Tijdens het shoppen in de winkelstraat gebruikt men hiervoor de barcodescanner in de mobiele app. Ruim 2500 retailers waren aangesloten op het platform, 70 duizend consumenten gebruikten de tool.

Kroon heeft altijd gezegd geen gewone prijsvergelijker te willen zijn. ‘Geen trage site vol met advertenties of misleiding ten gunste van omzet.’ Het verdienmodel was simpel: de winkelier werd alleen een commissie gevraagd bij een verkoop. Yippie! paste in zijn ogen vooral binnen de loyaliteitsmarketing. Bij Burger King zorgde het bedrijf voor dynamische prijzen. En voor Nuon richtte Yippie! een eigen loyaliteitsprogramma in: klanten van de energieleverancier konden hun reeds gespaarde loyaliteitspunten inwisselen voor een energiezuinig apparaat. ‘Dat leidt tot een betere customer experience.’

Keerzijde van snelle start

Dat Yippie! nu tijdelijk stopt is niet omdat er geen behoefte aan is, benadrukt Kroon. “Het ging eigenlijk heel goed.” In 2015 ontving het bedrijf nog een prijs voor Beste Retail Innovatie en een Accenture Innovation Award. Daarna ging het “razendsnel”. In acht maanden tijd verdrievoudigde het team en wist het bedrijf distributiedeals te sluiten met Talpa, Burger King, de Koninklijke Boekenbond en dus Nuon.

Zo’n snelle start heeft ook een keerzijde, zegt Kroon nu. “We zijn veel overeenkomsten aangegaan in een betrekkelijk korte tijd. Die bleken niet allemaal even handig in elkaar te zitten. Achteraf gezien hadden we aan sommige deals meer aandacht moeten besteden.”

In december bleek het bedrijf “non-investable” te zijn, vertelt Kroon. “We hadden een paar domme en klassieke bedrijfsfouten gemaakt.” Over wat er precies is gebeurd wil hij niet verder uitweiden. Het concrete gevolg was dat niet alles meer was voor te financieren door het bedrijf.

‘Nieuw product in de maak’

Het uiteindelijke faillisement betekent niet dat Yippie! verdwijnt. Kroon spreekt eerder van een ‘stealth mode’ of pauze. Over enkele maanden wil hij een nieuw product lanceren. Veel wil hij nog niet delen over deze “Yippie! 2.0”. Wel dat er is geleerd van het eerste bedrijf en dat er nog sterker de loyaliteitsmarketing wordt opgezocht.

“Als startup wil ik minder afhankelijk zijn van partners. Je moet dus een verdienmodel ontwikkelen met kortere cash cycli. Nu hadden we soms te maken met retailers die een betalingstermijn hanteren van 180 dagen.” Kroon zegt verder dat hij zich te laat realiseerde dat veel winkels nog met oude kassa’s werken. Het was daardoor ingewikkeld om een technische koppeling te maken met de systemen in de winkel. “We liepen net iets teveel vooruit. Er was onvoldoende market fit.”

Met acht personeelsleden gaat Kroon werken aan een nieuwe MVP, een minimaal product. Daarin is een belangrijke rol weggelegd voor machine learning. “In onze data zagen we hele interessante kooptrends. Daarvoor ontwikkelen we een bedrijfsmodel. We gaan doen wat de markt van ons vraagt: het product wordt ‘lean and mean’ en enorm schaalbaar.”