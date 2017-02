Transavia test Tikkie

Redactie Emerce Nieuws -

Transavia doet een proef van drie maanden met de betaaldienst Tikkie. Hiermee kunnen extra’s worden betaald die de passagier via WhatsApp boekt.

Passagiers met een bestaande reservering die in WhatsApp aangeven dat ze ruimbagage willen meenemen of een stoel reserveren, krijgen een link naar de website van Tikkie. Daar kunnen ze met iDeal betalen via hun eigen bank. Het maakt niet uit bij welke bank de passagier klant is en ook hoeft hij of zij er geen aparte app voor te downloaden.

Volgens Transavia maakt Tikkie het betaalproces eenvoudiger. De komende maanden moeten uitwijzen of deze vorm van extra service aanslaat. Over drie maanden bekijkt Transavia of het de mogelijkheden met Tikkie verder uitbreidt, bijvoorbeeld door de betalingsoptie ook op Facebook Messenger aan te bieden.

WhatsApp en Messenger zijn volgens Transavia maandelijks goed voor ruim 10.000 gesprekken met klanten.

Tikkie is een betaalproduct dat is ontwikkeld door ABN AMRO.