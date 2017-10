25.000 bezoekers voor evenementen Amsterdam eWeek

Redactie Emerce Nieuws -

Deze week worden ruim 25.000 bezoekers verwacht voor evenementen van Amsterdam eWeek, waarin traditioneel ook Emerce eDay plaatsvindt. Amsterdam eWeek is de overkoepelende week waarin voor het vijfde jaar evenementen rond onlinebusinesswereld worden geprogrammeerd.



Vandaag vindt in Amsterdam het eerste evenement plaats, speciaal voor lezers van De Bicker van oud RTL-journalist Michiel Bicker Caarten. Tijdens de Bicker Brain Session praten Peter Korsten, Pepijn Vloemans en Tom de Bruyne over blockchain, elektrisch vervoer en ‘duistere principes uit de wetenschap van beïnvloeding’.

Dinsdag beginnen de Engelstalige congressen van Emerce, B2B Digital Europe en eTravel Europe in het Postillion Convention Centre, niet ver van het hoofdkwartier van Emerce. Verwacht bijdragen van Uber, Virgin Trains, TUI, AccorHotels, NCC, Philips en Maersk.

In de avond onder meer Food Integrity Blockchained, een presentatie van Freedomlab over de rol van blockchain in de voedingsindustrie. Bryan Cheung, CEO van Liferay Inc, spreekt op de Liferay Digital Transformation Eve in Skylounge in Amsterdam.

Woensdag is het de beurt aan eRetail Europe, met sprekers van Nespresso, Google, Audi en Siemens.

Speciaal voor techstudenten is er Next Gen Amsterdam. Hier zullen enkele in Amsterdam gevestigde techbedrijven presentaties geven. Next Gen is invite only. Deelnemers betalen daarnaast 35 euro ter dekking van kosten.

Ook valt Bitcoin Wednesday deze maand in Amsterdam eWeek, nummer 52 alweer. Sprekers zijn onder meer Hamid Benyahia van Dether, Sébastien Jehan van Rockchain en Karl Kreder die het gaat hebben over de energiemarkt.

Adyen organiseert een lezing over de checkout van deBijenkorf.nl met Kamil van Buuren.

Donderdag is er Emerce eDay in de Kromhouthal in Amsterdam Noord. Dit jaar met onder meer Scott Coleman van Pinterest, Mark Adams van VICE, Jane Zavalishina van Yandex, Galit Ariel en Brian Hoffman van OpenBazaar. Woensdag vertellen we hoe je daar kunt komen.

In de Beurs van Berlage is er diezelfde dag het ontwikkelaarscongres van Liferay.

Elders in Amsterdam leer je alles over de onlinemarkt van China. Naar verwachting zullen in 2018 36 miljoen Chinezen online buitenlandse producten bestellen. De netto aankoopwaarde zal daarmee stijgen naar 134 miljard euro (Sinolink Express). In deze groeimarkt is ook steeds meer vraag naar kwaliteitsproducten uit Europa.

In ADAM Toren de uitreiking van de Digital Transformers Awards. Deze zetten het digitale talent in Nederland in de schijnwerpers.

In Hotel De Goudfazant kun je dan nog terecht voor Digital Dinner (invite only). En ja, ook daar met sprekers. Daarna is het richting Emerce eNight in Ocean Diva.

Vrijdag hebben we dan nog Emerce Dare, het jaarlijkse congres waar visual design en creatieve processen centraal staan.

Amsterdam eWeek sluit af met Adnight. CODE D’AZUR, MassiveMusic, Achtung! McGarryBowen, Indie, Ambassadors, TBWA\Neboko en anderen openen hun deuren om zichzelf te presenteren aan een publiek van vakgenoten, marketeers en andere geïnteresseerden. De afterparty vindt dit jaar plaats in De Marktkantine van 23:00 uur tot 05:00 uur.

Foto: Peter Boer.