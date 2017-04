ABN gaat zakelijke auto’s delen met app

Redactie Emerce Nieuws -

Het kantoor van ABN AMRO in Eindhoven wordt klant van het Eindhovense bedrijf Amber. De bank krijgt een vloot elektrische BMW i3’s ter beschikking. De Amber app is vervolgens in staat om te bepalen waar en wanneer i3’s beschikbaar moeten zijn. Daarvoor gebruikt de app historische en real time data.

In samenwerking met Amber wil ABN AMRO haar reisbeleid naar eigen zeggen volledig transformeren. Vanaf 1 juli 2016 wil de bank CO2-neutraal reizen, minder auto’s gebruiken en alleen nog maar elektrisch gaan rijden. Door het gebruik van minder auto’s wordt ook het aantal parkeerplekken teruggebracht.

De historische data zijn afgeleid van de zakelijke ritten die door medewerkers van ABN AMRO gedurende een aantal maanden met hun eigen auto’s zijn gemaakt. De medewerkers zijn met hun goedvinden door middel van een GPS-tracker in hun auto gevolgd.

Zo kan Amber voorspellen waar, wanneer en hoeveel elektrische auto’s nodig zijn om zakelijk verkeer mogelijk te maken. Het is de bedoeling dat binnen een half jaar alle vestigingen van ABN AMRO op deze manier van elektrische auto’s gebruik gaan maken.

Amber is overigens bezig met de ontwikkeling van een eigen, zelfrijdende elektrische auto, een initiatief dat ze op 25 april aankondigde tijdens de Hannover Messe. Dit voertuig moet op termijn de i3 gaan vervangen. Bij de ontwikkeling ervan zijn gerenommeerde partijen betrokken als TomTom, KPN, TNO, NVIDIA, Microsoft en de gemeenten Eindhoven en Helmond.