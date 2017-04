Accenture Innovation Awards 2017 open voor inschrijving

Redactie Emerce Nieuws -

Accenture is de inschrijvingsperiode voor de Accenture Innovation Awards gestart. Het jaarlijkse programma dat inmiddels voor de elfde keer wordt georganiseerd, erkent impactvolle innovaties in Nederland. Men kan zich tot 31 juli 2017 inschrijven op Innovation-awards.nl

Innovaties jonger dan drie jaar, en beschikbaar voor de Nederlandse markt, worden uitgenodigd om zich aan te melden. Het programma kent elf categorieën waarbinnen innovaties de manier waarop we met elkaar werken en leven kunnen verbeteren.

Health & Wellbeing – verbeteren van zorg en welzijn, tegen lagere kosten

Future Food Solutions – op een duurzame manier de groeiende wereldbevolking blijven voeden

Perfect Cities – de stad van de toekomst is duurzamer, beter bereikbaar, veiliger en leefbaarder

Safe and Secure Society – waarborgen van de fysieke en digitale veiligheid

Clean & Affordable Energy – stimuleren van productie en gebruik van duurzame energie

Skills to Succeed – vinden en ontwikkelen van talent, competenties en vaardigheden

Seamless Travel and Transport – stroomlijnen van transport en vervoer

Circular Economy – creëren van waarde in een economie zonder verspilling

Financial Services Reinvented – verhoogde efficiency en klantfocus in financiële dienstverlening

Delightful Consumer Experience – vormen van persoonlijke ervaringen op basis van inzicht in de gebruiker

Intelligent Enterprise – verbeteren van productie en levering van producten en diensten

Alle ingezonden initiatieven worden beoordeeld door een onafhankelijke vakjury met professionals uit bedrijfsleven, overheid en onderwijs. De jury besluit op 25 september 2017 over de shortlist van finalisten voor elke categorie.

Tijdens de Accenture Innovation Summit op 27 oktober 2017 zullen alle finalisten een 1-minuut pitch houden voor de vakjury die de winnende initiatieven erkent met een Blauwe Tulp-award.