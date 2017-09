Adfactor: Meer video, meer first party data

Met zijn investering in Adfactor krijgt RTL Nederland eigendom over de drie grootste groeigebieden in online reclame: video, social en native. Adfactor bouwt aan een vierde groeipoot: een bestand met consumentendata.

“Meer dan driekwart van de reclamegelden vloeien naar Facebook en Google en als ondernemer vind ik dat niet goed”, zegt Phileas Fox van Adfactor. “RTL investeert in ons om zijn digitale aanwezigheid te verstevigen richting dominante spelers”.

Gisteren maakte RTL bekend te investeren in bureau Adfactor uit Den Haag, een specialist in social en native advertising. Hoeveel voor die zestig procent is betaald, houden de partijen voor zich.

Gezien de interesse van adverteerders in social, native en video verwacht Fox komende jaar grote groeicijfers te boeken. “In campagnevoorstellen kunnen we de influencers uit het RTL MCN gaan meenemen en omgekeerd krijgt RTL toegang tot ons portfolio met publishers.” De partijen gaan met gecombineerde proposities naar de markt. Voor Adfactor zit de grootste noviteit vooral in de veel grotere video-inventory waarover het kan beschikken.

Waar veel online campagnes, in het algemeen, draaien op cookies – third party data – werkt het team van Fox aan een product op basis van first party data. “Blog insider heet het, een consumentendatabase met heel veel informatie over de mensen in data bestand.” In ruil voor persoonlijke gegevens krijgen consumenten de gelegenheid om content te maken voor adverteerders. Zij kunnen dat vervolgens gebruiken voor campagnes. En passant verzamelt Adfactor via de inschrijvingen bergen aan consumentgegevens. Het bestand is met vijftig- à zesduizend inschrijvingen nog klein.

De investering van RTL Nederland is het logische vervolg op de nauwe samenwerking die de partijen al hadden, legt Fox uit. Hij richtte zijn bedrijf dertien jaar geleden op met compagnon Friso Hessing. “Ze investeren in ons om het bedrijf te helpen groeien. Daarom hebben ze ook zestig procent en geen honderd. Wij houden de overige veertig. Er verandert niets. We blijven ondernemend koersen zoals we altijd al deden.”

Adfactor werkte al langer samen met Bright, een titel die in april 2015 door RTL Z werd gekocht. Die connectie legde de basis voor de gesprekken over een investering. Dat onderwerp kwam een half jaar geleden voor het eerst aan bod.

RTL is ook eigenaar van videoreclameplatform SpotX.

