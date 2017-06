Adverteerders krijgen zelfbediening op Snapchat

Erwin Boogert Emerce Nieuws -

Een admanager en certificatieprogramma voor partnerbedrijven rollen eindelijk uit de stallen bij Snapchat. Het fotobedrijf biedt de markt, na lang talmen, nu de middelen om op wat professionelere en grootschaliger wijze reclame uit te venten op Snapchat.

Een maand geleden werd het al aangekondigd, maar nu is de advertentiemanager pas beschikbaar voor het bedrijfsleven. Grote en ook kleine bedrijven hoeven zich enkel in te schrijven, betaalinformatie in te voeren en targetingvariabelen. Vervolgens kan de campagne live.

In een dashboard kan de adverteerder aangeven wat zijn campagnedoel is: meer traffic genereren, installaties van een mobiele app of de bekendheid van een merk vergroten. In een ander dashboard ziet hij realtime de resultaten van de lopende campagne. Zie hier een aantal schermafbeeldingen.

Met het certificatieprogramma kunnen bureaus zich laten kwalificeren als ‘professional in het optuigen en beheren van een Snapchatcampagne’. Snap scheidt daarmee het kaf van het koren onder de marketing- en reclamebureaus.

Deze aankondigingen voor het online marketingwezen doet Snap niet uit luxe. Het is noodzaak. Snapchat mag dan wel een trouwe, niet meer zo hard groeiende, gebruikersgroep hebben maar er moet ook geld worden verdiend. Uit het laatste kwartaalbericht werd duidelijk dat dat minder goed gaat dan beleggers verwachtten. De omzet in het eerste kwartaal lag niet op 158 miljoen maar 150 miljoen dollar. Dat maakt de financiële markt bij dit soort jonge bedrijven extra waakzaam.