Adverteerdersexodus bij GeenStijl na kritische columns

Jan Libbenga Emerce Nieuws -

GeenStijl en Dumpert raken mogelijk flink wat adverteerders kwijt. Grolsch, het Wereld Natuur Fonds en de Persgroep, uitgever van onder meer Het Parool en de Volkskrant, trekken zich terug als adverteerder na een oproep om te stoppen met adverteren op sites waar ‘vrouwen virtueel verkracht worden’.

Econoom Heleen Mees reageerde gisteren bij de Volkskrant op een column van Rosanne Hertzberger in NRC. Die vroeg zich af waarom HAK, Honig, Renault en de Efteling adverteren op websites als Dumpert.nl. ‘Alles wat niet man, wit en laagopgeleid is, moet het er ontgelden. In het programma DumpertReeten worden internetfilmpjes beoordeeld met vrouwenbillen. Een tekstboekvoorbeeld van vrouwen objectiveren.’

In de Verenigde Staten roept de organisatie Sleeping Giants adverteerders op om te stoppen met het financieren van seksistische platforms. Dat kan ook in Nederland werken, aldus Mees.

Hertzberger schreef onder meer: ‘Van mij mag je ver gaan in het maken van seksistische, racistische en haatdragende content. Je mag – zoals Dumpert vaak doet – de meest kwetsbare burgers op hun allerzwakste momenten uitbuiten voor je eigen gewin. Je mag naakte vrouwen reduceren tot decorstukken. Ik vind het weerzinwekkend maar de vrijheid gaat best ver voor mij. De vraag is welke adverteerders maken deze content mogelijk?’

Directe aanleiding was overigens een virtuele ‘onlineverkrachting’ van Volkskrantjournalist Loes Reijmer die ook al enkele kritische columns schreef onder de noemer ‘Hoe GeenStijl een universum schiep voor seksistische ‘complimentjes’. Dit vanwege honderdste Dumpertreeten.

Na deze columns ging de Volkskrant bij de adverteerders verhaal halen, kennelijk met het gewenste effect: de ene adverteerder na de andere besloot af te haken, waaronder Hak, Ikea, KWF en Vluchtelingenwerk.

Grolsch en WNF zeggen niet te hebben geweten van hun advertenties op Geenstijl en Dumpert. ‘Dit zijn geen locaties waarop wij wensen te verschijnen’, zegt marketingmanager Jaap Suhre van bierbrouwer Grolsch. ‘Wij adverteren niet op websites met een aanstootgevende inhoud, dus we zouden niet op Dumpert moeten staan.’

De meeste adverteerders weten niet dat hun advertenties bij GeenStijl terechtkomen. Zij betalen geld om op websites met een specifiek profiel te adverteren. GeenStijl en Dumpert zijn onderdeel van de Telegraaf Media Groep en worden gezien als topplaatsen.

Het ministerie van Defensie blijft wel adverteren bij GeenStijl. Een belangrijk deel van de jongerendoelgroep bezoekt GeenStijl, reageert een woordvoerder van het ministerie.

GeenStijl reageerde gisteren op de bekende wijze: ‘Als je ons hoekje van het web niet leuk vindt, dan is er altijd nog het Viva Forum voor frivole meisjespraat over mannenleed of, als je al wat meer verzuurd & uitgekeesdt bent, Joop.nl.’

De adverteerdersexodus komt op een cruciaal moment nu TMG wordt overgenomen door het Vlaamse Mediahuis. De vraag is of dat bedrijf GeenStijl en Dumpert in de huidige vorm zal blijven tolereren.

Ongeveer tien haar geleden nam TMG van 40 procent in het weblog en begin 2008 werd de TMG volledig eigenaar van GeenStijl, naar verluidt voor enkele miljoenen euro’s. In 2014 overwoog de inmiddels geschorste topman Van der Snoek al eens om GeenStijl af te stoten. ‘Er is geen enkele synergie met de andere redacties binnen TMG. Moeten we daar dan nog mee doorgaan?’