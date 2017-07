Winst Amazon keldert flink

Redactie Emerce Nieuws -

Amazon heeft in het tweede kwartaal van 2017 25 procent meer omzet geboekt dan een jaar geleden. Het kwartaal was goed voor ruim 37 miljard dollar. Maar de nettowinst liep flink terug: van 857 miljoen naar 197 miljoen.

Dat kwam vooral door sterk gestegen kosten, investeringen in video en internationale expansie. De kosten zijn in een jaar omhoog geschoten: marketing ging van 3,8 naar 5,5 miljard dollar, fulfillment van 3,8 naar 5,1 miljard.

Beleggers reageerden nabeurs meteen op dit teleurstellende resultaat, ook al was de omzet iets beter dan verwacht. De koers noteerde zojuist 2 procent lager.

Niettemin weet Amazon zijn winstgevendheid nu al negen kwartalen vast te houden, na jaren waarin alleen maar geld werd uitgegeven.

Zoals gebruikelijk droeg Amazon Web Services, oftewel de clouddivisie, weer flink bij aan de resultaten met 4,1 miljard dollar omzet, beter dan verwacht. De operationele winst van 916 miljoen is zelfs hoger dan de 436 miljoen die Amazon met e-commerce genereerde.

Voor topman Jeff Bezos maakt de lagere winst niet veel uit. Met een vermogen van 92 miljard dollar passeerde hij vandaag volgens Forbes Bill Gates als rijkste man ter wereld.

Bezos is bovendien niet bang om geheel nieuwe markten aan te boren. Volgens CNBC werkt Amazon inmiddels in het geheim aan oplossingen voor de gezondheidszorg. Intern is het project bekend als 1492, het jaar dat Columbus Amerika ontdekte. De operatie wordt geleid vanuit Seattle. Details zijn schaars, maar het gaat in elk geval om medische hulp op afstand, waarbij medicijnen aan huis worden bezorgd.