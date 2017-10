Amazon krijgt naheffing voor illegale belastingafspraken

Redactie Emerce Nieuws -

Luxemburg moet Amazon een naheffing opleggen van 250 miljoen euro wegens te weinig betaalde belastingen. Dat heeft de Europese Commissie vandaag bepaald.

Amazon, dat zijn Europese zaken vanuit Luxemburg regelt, betaalde jarenlang te weinig belasting door een afspraak met de fiscus in Luxemburg.

De winsten van de vestigingen in Europa werden bij een dochteronderneming in Luxemburg ondergebracht. Dat bedrijf betaalde vervolgens weer vele miljoenen aan royalty’s aan een andere dochteronderneming, waarvan de opbrengsten aftrekbaar waren. Zo zou het bedrijf gedurende enkele jaren belastingvrij ruim 3 miljard euro aan royalty’s aan een dochteronderneming hebben betaald.

De Europese Commissie noemt deze afspraken met Luxemburg verkapte en illegale staatssteun.

Eerder werd ook Apple op de vingers getikt. Dat bedrijf moet vanwege belastingconstructies met Ierland 13 miljard euro plus rente aan achterstallige belasting betalen. Ierland is zelf in hoger beroep gegaan tegen dat besluit.