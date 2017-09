Amazon verwerft radiorechten Champions League

Amazon heeft in Duitsland de rechten verworven om via zijn eigen kanalen live verslagen uit te zenden van wedstrijden van Duitse teams die spelen in de Champions League en de Europa League.

De audiostreams worden vast onderdeel van muziekdienst Amazon Music Unlimited. Dat kost acht euro per maand. Voor hetzelfde geld echter kopen Duitsers ook een abonnement op Amazon Prime. Eigenlijk is dat een bezorgdienst (levering binnen 24 uur na bestelling) maar die wordt erg breed met extra’s opgetuigd om klanten te lokken. Music Unlimited is bijvoorbeeld ook onderdeel van Prime, evenals Netflix-kloon Prime Video.

Verslagen van de Champions League en de Europa League zijn te beluisteren via de computer, tablet en telefoon en ook via de Echo-hardware die Amazon uitbracht.

Het is zeker niet uitgesloten dat Amazon ooit een gooi zal doen naar de rechten om live voetbalverslagen te mogen streamen in video. De huidig partner, Eurosport, kreeg het in de afgelopen drie weken maar niet voor mekaar om de kwaliteit van de videostream op HD-niveau te brengen. Abonnees klagen en de Bundesliga geeft hen groot gelijk. Eurosport is onderdeel van Discovery Communications.

