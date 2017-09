Amazon Prime Video ook via Playstation

Redactie Emerce Nieuws -

De Amazon Prime Video app is vanaf deze week ook beschikbaar in de PlayStation Store. Hierdoor kunnen Prime leden voortaan vanaf Sony Entertainment’s PlayStation 3 en PlayStation 4 het Amazon Prime Video aanbod streamen.

In december is Amazon Prime Video gelanceerd voor klanten in meer dan 200 landen wereldwijd. Prime Video leden in Nederland hebben onder andere exclusief toegang tot nieuwe Original series zoals The Tick en The Grand Tour met Jeremy Clarkson, Richard Hammond en James May.

Klanten die nog geen Prime Video-leden zijn, kunnen zich aanmelden voor een gratis proefabonnement van 7 dagen via PrimeVideo.com.