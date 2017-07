Amazon zendt live alle wedstrijden Bundesliga uit

Amazon heeft in Duitsland de streaming radiorechten verworven om live alle 617 wedstrijden van de eerste en tweede Bundesliga en de DFB Pokal wereldwijd uit te zenden. Een handig promotiemiddel voor internetpraatpaal Amazon Echo.

Abonnees van Amazon Prime kunnen de wedstrijden live, onbeperkt en helemaal reclameloos beluisteren via internet. Hetzelfde geldt voor de abonnees van Amazon Music Unlimited. De internetrechten liggen tot 28 juli aanstaande nog bij 90elf en sportfm. Daarna neemt de Amerikaanse e-commercemarktleider in Duitsland het van hen over.

Alle wedstrijden hebben eigen teams met lokaal bekende commentatoren, er zijn gastanalytici en voor- en nabeschouwingen. De nieuwe rechteneigenaar maakt er een volwaardig voetbalradiostation van. Dat is te beluisteren met alle Amazon-apparaten en -apps en gekoppelde hardware van Sonos.

Afgelopen seizoen produceerde Amazon ook al enkele on demand voetbalprogramma’s (PDF).

De live radiorechten moeten voor Duitsers nóg een argument zijn om een abonnement op Prime te nemen. Strikt genomen is dat een bezorgabonnement waarbij klanten supersnel, lees: binnen 24 uur, hun pakketjes ontvangen. Amazon tuigt echter een hele kerstboom met diensten rondom Prime op om het aantrekkelijker te maken. Daaronder vallen zaken als onbeperkt digitaal lezen, digitale muziek, een opslagdienst voor digitale foto’s en Prime Video. Zeker in de VS maar ook het VK wordt Prime Video inmiddels ervaren als een wezenlijk alternatief voor Netflix.

