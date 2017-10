ATPCO en SITA lanceren NDC-platform

Redactie Emerce Nieuws -

ATPCO en SITA gaan samenwerken om de implementatie van de NDC-standaard te versnellen. De twee partijen beginnen een API-platform waarop luchtvaartmaatschappijen gemakkelijk data kunnen uitwisselen met partners.

NDC staat voor New Distribution Capability en is een standaard waarmee airlines beter kunnen communiceren wat hun product en tarieven inhouden. In plaats van de aloude selectiecriteria beschikbaarheid en prijs wordt het daardoor mogelijk om te concurreren op stoelcomfort, in-flight entertainment, et cetera.

Het platform van ATPCO en SITA, NDC Exchange, zorgt ervoor dat deze nieuwe manier van vliegtickets verkopen ook kan worden toegepast op samengestelde vliegreizen, waarbij verschillende luchtvaartmaatschappijen delen van de reis uitvoeren, bijvoorbeeld Amsterdam-Frankfurt met Lufthansa en Frankfurt-Tokio met ANA. Het platform is al getest door verschillende airlines, waaronder Air Canada en British Airways.

NDC Exchange faciliteert het real-time uitwisselen van informatie over prijzen, shopping en ancillaries tussen luchtvaartmaatschappijen, reisagenten en contentaggregators, ook als deze afkomstig zijn van niet-NDC-programma’s zoals de Open Travel Alliance. SITA en ATPCO willen zo een brug slaan tussen het huidige distributiemodel en NDC.

ATPCO is een dataprovider voor meer dan vierhonderd airlines wereldwijd. SITA is gespecialiseerd in IT- en communicatieoplossingen voor de luchtvaart.