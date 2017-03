Automatisch nepnieuws genereren als onderzoeksproject

Redactie Emerce Nieuws -

Hoogleraar Heike Trautmann van de Universiteit Leiden onderzoekt de kenmerken van nepnieuws. Met sociale bots verspreidt ze zelf automatisch nepnieuws. Wel in een beschermde omgeving.

Samen met studenten creëert haar groep in Münster zogenoemde Social Bots. Dat zijn automatische systemen die zelfstandig berichten verspreiden. Vanaf april laten ze de Social Bots nepnieuws verspreiden. Ze halen hun informatie uit betrouwbare journalistieke websites en uit sociale media als Facebook. Vervolgens daagt men een grote groep studenten uit om het nepnieuws te herkennen.

Een vergelijkbaar project met nep-opinietweets werd in december gehouden, samen met een landelijke tv-zender. Binnen een week had men 1500 volgers en stond men in de Duitse Twitter Hot Topic list.

In dit nieuwe project maken de onderzoekers het extremer met nieuws in plaats van meningen. ‘We willen achterhalen wat de cruciale kenmerken van een nepbericht zijn. Als we dat weten, kunnen we vervolgens hopelijk gaan werken aan preventiemethodes.’

Trautmann presenteerde haar onderzoek tijdens de Pascallezing. De hoogleraar Statistiek en Data Science aan de Universiteit Münster bekleedt dit jaar de Pascalleerstoel aan het Leiden Institute of Advanced Computer Science (LIACS).