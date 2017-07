Awin neemt strategisch belang in Tailify

Erwin Boogert

Het Europese affiliatemarketingnetwerk Awin, voorheen Zanox, neemt een strategisch belang in het influencermarketingplatform Tailify uit Londen.

Financiële details rondom de investering maakt Awin niet bekend. Het doel van de participatie is om Awin voet tussen de deur te geven in influencermarketing. Dat is naar eigen zeggen een snelgroeiend onderdeel van de activiteiten.

In eerste instantie gaat het om, zoals het formeel heet, ‘de commerciële samenwerking te stimuleren en het influencerbereik voor zijn partners te vergroten’. Het lijkt niet uitgesloten dat Awin op enig moment zal bieden op de resterende aandelen bij Tailify. Het bedrijf, wiens oprichters uit Zweden en Noorwegen komen, haalde in 2014 en 2016 seedfunding op.

Awin groeide in de afgelopen jaren voornamelijk op eigen kracht. Overnames werden gedaan om het geografisch bereik te doen groeien, in Nederland en Engeland.

Tailify biedt een geautomatiseerde selfservice oplossing voor online reclamecampagnes. Merken als Coca-Cola, Disney, Unilever, L’oreal en Universal Music Group gebruiken het platform om influencercampagnes te draaien. Het bedrijf verhuisde vorig jaar naar Londen om een groter geografisch gebied te kunnen bedienen. Met hulp van de nieuwe aandeelhouder gaat dat makkelijker.

Foto: Bobbi Vie (cc)