Bol.com verrast door belangstelling e-book abonnement Kobo Plus

Sinds de start van e-book platform Kobo Plus ruim drie maanden geleden, zien ontwikkelaars bol.com en Rakuten Kobo een opvallende ontwikkeling onder gebruikers van hun e-book abonnement. Het grootste deel kocht eerder geen boeken of digitale boeken.

Twintig procent was eerder nog geen boekenkoper (papier of digitaal) bij bol.com, 40 procent kocht niet eerder een digitaal boek via bol.com of Kobo en slechts 10 procent kocht eerder één digitaal boek per jaar.

Sinds de start in februari 2017 maakten ruim 40.000 Nederlanders en Belgen kennis met Kobo Plus. Na de gratis proefperiode van dertig dagen ging zo’n 75 procent van de gebruikers over op een betaald abonnement. Samen lazen zij tot nu bijna een miljoen uren binnen het abonnement.

Het percentage dat besluit betaald lid te worden overtreft de eerste verwachtingen van bol.com en Kobo.

Sinds de lancering is de catalogus overigens gegroeid van ruim 40.000 tot ruim 80.000 titels, waarvan ongeveer 18.000 Nederlandstalig. Tot nu toe zijn er boeken van al zo’n 400 uitgeverijen toegevoegd. De verwachting is dat dit jaar het Nederlandstalige aanbod nog wordt aangevuld tot circa 20.000 titels.