Botendeelplatform Barqo haalt met crowdfunding 225.000 euro op

Redactie Emerce Nieuws -

Botendeelplatform Barqo heeft naar eigen zeggen een vliegende start gemaakt met zijn crowdfunding-campagne. Het Nederlandse botendeelplatform start op de eerste dag met een investering van 225.000 euro.

Het streefbedrag van 550.000 euro ligt daarmee binnen handbereik, met nog ruim 30 dagen te gaan. De startup wil de financiering gebruiken om verder te investeren in de Nederlandse markt en in een nieuw businessmodel: bootvakanties in het buitenland.

Barqo, opgericht in 2014 en officieel gestart in 2015, biedt ruim 8000 beschikbare boten aan. Naast het (ver)huren van boten van privé-eigenaren in Nederland, de zogeheten peer-to-peer (p2p) verhuur, biedt Barqo sinds januari ook bootvakanties in het buitenland aan. Op het platform zijn motorkruisers en zeiljachten, met en zonder kapitein, te boeken in landen in en rond het Middellandse Zeegebied: Spanje, Zuid-Frankrijk, Italië, Kroatië en Griekenland.