Bpost neemt Bubble Post definitief over

Redactie Emerce Nieuws -

Bpost heeft maandag een akkoord gesloten over de overname van Bubble Post. Geruchten dat de pakketvervoerder het Gentse koeriersbedrijf zou willen inlijven deden vorige maand al de ronde. De overnamesom is niet bekend gemaakt.

Bubble Post en dochter Bpost dochter Citydepot (onderdeel van het bedrijf sinds 2015) zullen zoveel mogelijk samenwerken op het gebied van stadsdistributie, onder meer in Gent.

Bubble Post beschikt ook over kennis van gekoeld en vriestransport voor onder meer horecagroothandels en de levering van bereide maaltijden en maaltijdboxen.

De bedrijven laten weten dat ze activiteiten binnen de duurzame en koude logistieke keten fors wil uitbreiden in zowel België als Nederland. In Nederland bezorgt Bubble Post in Amsterdam, Utrecht en Rotterdam.

‘Bubble Post kijkt ernaar uit om onder de vleugels van bpost verder te groeien. Onze medewerkers schrijven graag mee, samen met bpost, aan een volgende boeiend hoofdstuk van de toekomst van onze beide bedrijven’, laat Marc Morioux, CEO van Bubble Post, weten.

Bubble Post is in 2012 opgericht door Gentenaars Benjamin Rieder, Michel De Waele en Anthony Viaene. Inmiddels is het bedrijf actief in vijftien steden, met een jaaromzet van 3,5 miljoen euro.

Bpost maakte de overname bekend samen met de kwartaalcijfers. De omzet in het tweede kwartaal is met 18 procent toegenomen tot 700 miljoen euro, vooral dankzij e-commerce. Daarbij werd 25 procent meer pakketjes bezorgd.