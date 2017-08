David Letterman krijgt talkshow bij Netflix

Redactie Emerce Nieuws -

Televisiester David Letterman (70) krijgt volgend jaar een eigen talkshow bij Netflix. Volgens The Hollywood Reporter is er onderhandeld over zes afleveringen.

Anders dan de Late Show worden de programma’s van tevoren opgenomen. Het gaat vooral om diepte-interviews.

De programma’s worden geproduceerd door RadicalMedia (What Happened, Miss Simone? en Oh Hello on Broadway).

Letterman maakte 33 jaar langs 6000 afleveringen van de talkshows Late Night en The Late Show.