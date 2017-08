Disney begint eigen videodienst, zet Netflix aan de kant

Redactie Emerce Nieuws -

Een forse tegenvaller voor Netflix. Hollywood studio-Disney zal vanaf 2019 geen films en series meer aan het bedrijf leveren, omdat het zelf een concurrent wordt van Netflix.

Daartoe heeft het voor 1,58 miljard dollar een belang van 75 procent genomen in BAMTech, dat de infrastructuur gaat leveren. Disney had al een minderheidsbelang in deze onderneming.

Het is niet duidelijk of ook dochters Marvel en LucasFilm (StarWars) worden uitgesloten van Netflix. Het nieuwe kanaal zal zoveel mogelijk eigen producties brengen.

Het is niet de eerste videodienst voor Disney. In Engeland heeft het bedrijf sinds 2015 DisneyLife, maar dat blijkt nu de generale repetitie te zijn geweest voor een Amerikaanse versie.