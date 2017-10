Dollar Shave Club breidt uit naar Europa

Het Amerikaanse Dollar Shave Club, onderdeel van Unilever, breidt zijn e-commercediensten uit naar Europa. Het bedrijf zou hier begin 2018 al van start kunnen gaan.

Om welke markten het dan zou gaan, vertelde CEO Michael Dubin niet toen hij zijn spreekbeurt had op Shoptalk Europe in Kopenhagen.

De Europese expansie is onderdeel van Dubins groeistrategie. De rek is eruit met alleen de verkoop van scheermesjes en scheerschuim en daarom zoekt de Amerikaan het op zijn thuismarkt in zaken als hygiëne- en schoonheidsproducten. Uiteindelijk, zo vertelde hij zijn publieke in Denemarken, wil Dollar Shave Club een one-stopshop voor de badkamer worden. Of eigenlijk: bezorgdienst. Want het bedrijf exploiteert immers een abonneedienst waarbij klanten regelmatig dozen met nieuwe producten krijgen thuisbezorgd.

Verder wordt de groei gezocht in geografische expansie, nieuwe markten aanboren. Als eerste staat Europa op de agenda, al verklapte Dubin nog niet welke markten en in welke volgorde.

Dollar Shave Club is sinds juli 2016 onderdeel van Unilever, dat er een miljard dollar voor betaalde. De fabrikant krijgt hiermee toegang tot een direct verkoopkanaal en, daarmee, klantdata maar hoeft ook geen dure strategie te voeren om zijn positie in de fysieke winkelschappen te vergroten.

