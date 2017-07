Drie crowdfundingplatformen beheersen Nederlandse markt

Redactie Emerce Nieuws -

Collin Crowdfund, Geldvoorelkaar en Funding Circle zijn de drie crowdfundingplatformen die de Nederlandse crowdfundmarkt beheersen. Samen zijn deze platformen goed voor de helft van de totale crowdfundmarkt. Dit blijkt uit de laatste cijfers van crowdfundmarkt.nl.

De markt voor crowdfundingleningen en aandelen in Nederland is met 33 procent gegroeid naar 83,7 miljoen euro en 549 projecten.

Op basis van de omvang financiering had Collin Crowdfund van januari tot en met juni het grootste marktaandeel (20 procent). Funding Circle publiceerde in deze periode het meeste projecten (marktaandeel van 29 procent).

In het eerste halfjaar van 2017 waren de branches Vastgoed en Horeca zijn het populairst. Qua omvang financiering was de branche Vastgoed koploper (marktaandeel: 16 procent). Het grootste aantal projecten werd in de branche Horeca gepubliceerd (marktaandeel: 17 procent).