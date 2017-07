In het najaar ondernemerstrainingen voor drones

Redactie Emerce Nieuws -

Dronebouwers en software-ontwikkelaars kunnen zich vanaf oktober in Valkenburg in drie maanden laten klaarstomen als drone-entrepreneur. DroneSpacePort biedt naar eigen zeggen als eerste in Nederland een uitgebreide ondernemerstraining op het gebied van onbemande vliegtuigen.

DroneSpacePort is een initiatief van het dit jaar geopende Drone Center Valkenburg, het Space Business Innovation Centre Noordwijk (SBIC) en het bedrijf Drone Applications.

In zeven tot tien trainingsdagen wordt onder meer aandacht besteed aan het het opstellen van een bedrijfsplan, het valideren van een marktpropositie en het pitchen van een concept naar potentiële klanten en investeerders. Maar cursisten komen ook het een en ander te weten over het vliegen met UAVs (unmanned aerial vehicles), payloads, (satelliet)navigatie en toepassingsmogelijkheden van dronetechnologie.

De drie samenwerkende partijen vullen elkaar op dit gebied goed aan, vinden ze zelf. SBIC Noordwijk heeft jarenlange ervaring als incubatiecentrum voor ruimtevaartspinoffs; bedrijven die gebruikmaken van ruimtevaarttechnologie voor aardse toepassingen. Drone Applications levert kennis en ervaring in het vermarkten van dronetechnologie voor (zakelijke) toepassingen. Drone Center Valkenburg biedt sinds februari testfaciliteiten voor ondernemers en ontwikkelaars van deze technologieën.