Eerste landelijke Digitale Dag in 237 ING-kantoren

Redactie Emerce Nieuws -

ING Bank organiseerde zaterdag voor de eerste keer een landelijke Digitale Dag op alle 237 ING-kantoren om klanten digitaal vaardiger te maken.

64 procent van de ING-klanten bankiert al digitaal via de mobiel bankieren app of via internet bankieren en dit aantal stijgt nog steeds. De meest digitale leeftijdsgroep is de groep van 18-35 jaar, daarvan bankiert maar liefst 84 procent digitaal.

De leeftijdsgroep 80 plus is het minst digitaal, hier bankiert 21 procent digitaal. Ouderen hebben echter de afgelopen jaren een inhaalslag gemaakt. In de leeftijdscategorieën 66-79 jaar en 80+ is het aantal mensen dat digitaal gaat bankieren de afgelopen 2 jaar het meest gegroeid.

Toch is er een groep die nog niet bankiert via internet of mobiele telefoon of die nog geen gebruik maakt van alle mogelijkheden die digitaal bankieren biedt. Op de Digitale Dag konden klanten de hele dag binnenlopen bij een ING-kantoor met vragen over digitaal bankieren op de computer, telefoon of tablet. Daarnaast hielpen digicoaches klanten met het aanvragen, installeren en gebruiken van internet en mobiel bankieren.