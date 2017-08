Efteling test reserveren voor achtbanen

Redactie Emerce Nieuws -

De Efteling start in september een proef met het reserveren van achtbanen. Via de app van het attractiepark kunnen bezoekers een instaptijd kiezen en reserveren voor de Python, meldt Omroep Brabant.

Op een drukke dag loopt de wachttijd bij populaire attracties in de Efteling al snel op tot een uur. Om de wachtrijen beter te kunnen managen komt de Efteling nu met de test, die twee maanden zal duren. De verwachting is dat de wachttijd zo kan worden bekort met een kwartier. Het is overigens ook mogelijk om in het park zelf bij speciale zuilen een instaptijd te reserveren.

De Efteling gaat geen geld rekenen voor de service, zoals bij grote Amerikaanse attractieparken wel het geval is. Dit terwijl ‘priority lanes’ door ABN AMRO in een recent sectorrapport over de Nederlandse pretparken werden genoemd als interessante extra bron van inkomsten.