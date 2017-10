EIT Digital opent innovatiecentrum fintech in Amsterdam

Redactie Emerce Nieuws -

EIT Digital opent volgende maand een innovatiecentrum in het gebouw van zijn partner Centrum Wiskunde & Informatica (CWI) in Amsterdam. Daarmee wil EIT Digital samen met zijn partners een impuls geven aan de fintech-ontwikkelingen in Nederland en Europa.

Directe aanleiding voor het openen van een tweede EIT Digital vestiging is een wens van EIT Digital Partners Bright Cape, CWI, ING Bank, en TNO die binnen het pan-Europese ecosysteem van EIT Digital meewerken aan diverse innovatie-activiteiten. De gemeente Amsterdam steunt dit voorstel waarvoor CWI de locatie aanbiedt.

EIT Digital is een Europese innovatie en educatie organisatie en onderdeel van het European Institute of Innovation and Technology.

Volgens Patrick Essers, directeur EIT Digital Nederland, is het voor de Nederlandse kenniseconomie erg belangrijk goed te investeren in digitale zaken. Via de vestiging in het financiële hart van Amsterdam, wil men financiële producten en diensten ontwikkelen op basis van technologieën als blockchain, kunstmatige intelligentie en cyberbeveiliging. ‘Tegelijkertijd gaan we vanuit Amsterdam Europese fintech scaleups helpen hun markten te vergroten en internationaal kapitaal aan te trekken.’

Op 2 november is de feestelijke opening van de nieuwe locatie bij CWI op het Science Park 123. Onder meer Willem Jonker, CEO van EIT Digital, Peter Penning, IT-manager ING Bank, Leonard Franken van het AFM en Ger Baron, CTO van de gemeente Amsterdam spreken dan over het belang van het ondersteunen van fintechbedrijven. Tijs van der Storm, onderzoeker bij CWI, zal het gaan hebben over de blockchain activiteiten die CWI, samen met ING Bank, de Technische Universiteit Berlijn en Deutsche Telekom AG binnen EIT Digital uitvoert.