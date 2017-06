‘E-mailmarketing reisbranche en hotellerie kan veel beter’

Redactie Emerce Nieuws -

Zowel de reisbranche als de hotellerie kunnen e-mailmarketing effectiever inzetten. Dit blijkt uit onderzoek van branchevereniging DDMA naar de campagnes die in 2016 door de grootste bedrijven in 24 sectoren werden verstuurd.

De reisbranche heeft in 2016 2.339 e-mailcampagnes opgezet wat neerkomt op 291 miljoen verstuurde mailtjes door 41 onderzochte bedrijven. Dat is een hoog aantal e-mails per campagne vergeleken met andere sectoren. De Confirmed-Open-Rate (COR) daarvan was 26,5 procent, onder het gemiddelde van 37 procent. De Click-Through Rate (CTR) was 3 procent, meer dan de helft lager dan het gemiddelde van 6,7 procent en de Click-To-Open (CTO) ratio was 10,8 procent vergeleken met een gemiddelde van 16,6 procent. Van de vierentwintig vergeleken sectoren is travel hiermee consequent een van de hekkensluiters.

De reisbranche scoort volgens de DDMA laag op dynamische content en een persoonlijke onderwerpregel in de mailings en gemiddeld op responsive design. Het gebruik van mobiel is daarentegen bovengemiddeld: Van de B2C-campagnes wordt 50 procent geopend op een mobiel apparaat en bij B2B is dat 27 procent.

De hotellerie verstuurde vorig jaar 204 mailtjes verdeeld over 2.872 campagnes door 38 bedrijven. De COR lag op 24,3 procent, CTR was 1 procent en CTO 6,5 procent. Ook hier geldt dus dat er lage ratio’s werden behaald. Er werd in B2C-mailings veel gebruikgemaakt van dynamische content, maar personalisatie en reponsive design werden niet toegepast. Opvallend is verder dat maar liefst 61 procent van de B2C-campagnes werd geopend op een mobiel apparaat.