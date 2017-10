eRetail Europe: de foto’s

Redactie Emerce Nieuws -

Een volle bak was het gisteren in Postillion in Amsterdam, op loopafstand van het Emerce hoofdkwartier. Vertegenwoordigers van Google, Nespresso, Virgin Trains, Siemens, Chanel en Hertz deelden hun kennis en ervaring met een publiek dat exclusief voor dit evenement was uitgenodigd. De volledige fotoreportage van Peter Boer vind je hier.