eTravel Europe en B2B Digital: de foto’s

Redactie Emerce Nieuws -

Dinsdag organiseerde Emerce twee Engelstalige congressen in het Postillion in Amsterdam in het kader van Amsterdam eWeek: eTravel Europe en B2B Digital Europe. Sprekers van TUI, Virgin Trains, Uber, AccorHotels, Maersk, Philips, Hotelchamp en Foodora spraken een select publiek toe. Vandaag gaan we verder met eRetail Europe. Foto’s van Peter Boer. Een overzicht van alle foto’s vind je hier.