Facebook ruimt alweer apps op

Redactie Emerce Nieuws -

Facebook zet alweer een punt achter twee mislukte apps. Tienerapp Lifestage, bedoeld als antwoord op Snapchat, en Facebook Groups worden uit de roulatie genomen.

De twee apps zijn nauwelijks bekend, en dat is dan ook de reden dat ze verdwijnen. De Groups app was inmiddels zo onstabiel geworden dat hij nauwelijks te gebruiken was. Groups werkt nog tot 1 september.

Lifestage is overbodig geworden nu Facebook met Instagram allerlei functies van Snapchat heeft gekopieerd. Het onderdeel Stories is met 250 miljoen gebruikers zelfs groter dan Snapchat.

Het is niet voor het eerst dat Facebook apps opruimt, in het verleden verdwenen Slingshot, Rooms en Riff.