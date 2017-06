Flixbus: geen auto hebben moet gemakkelijk worden

Gerrie Brand

De opkomst van low-cost carriers en uitbreiding van hogesnelheidsspoorlijnen leek de doodsteek voor de langeafstandsbus. Tot vier jaar geleden Flixbus werd opgericht. “We hebben een saaie industrie omgeturnd tot een fun product,” vertelde Max Zeumer, VP International Business bij het busbedrijf zonder bussen, gisteren op Emerce eTravel.



Flixbus ging in 2013 van start toen de Duitse busmarkt werd geliberaliseerd. “De busindustrie is voor buitenstaanders niet erg interessant. De drie oprichters van Flixbus zagen wel veel potentie toen die monopoliepositie werd opgeheven. Wij hebben een product dat niet sexy is cool gemaakt,” aldus Zeumer tijdens eTravel 2017. “Dit is een beetje overdreven geschetst, maar ik herinner me dat we vroeger de bus vaak gebruikten voor schoolreizen en dat was geen pretje. Er zat altijd kauwgom in de asbak, de chauffeur was chagrijnig en de wc bleef op slot. Dat beeld was wat we wilden veranderen.”

Customer centricity is het buzzword onder startups, “maar we hebben echt geprobeerd te begrijpen wie er met de bus reizen. Zij willen vriendelijke chauffeurs, stopcontacten aan boord, een simpele selectie van snacks, een comfortabele beenruimte en wifi. Het is geen luxeproduct – wie veel geld en weinig tijd heeft zal niet de bus nemen. Maar er is een grote groep mensen met meer tijd dan geld en daar hebben we zowel het product als het netwerk op ontworpen. Welke bestemming ze ook in gedachten hebben, ze moeten een Flixbus kunnen boeken. En we hebben de manier van tickets boeken ook omgegooid, door een gemakkelijke booking flow op onze website of in de app.”

Zoals Uber geen taxi’s bezit en Airbnb geen huizen, zo heeft Flixbus zelf geen bussen. “Voor het operationele gedeelte werken we samen met MKB-experts in de busindustrie. Zij weten wat ze doen. Wij brengen de technologische expertise en netwerkplanning ter tafel. Daarnaast zijn we zeer gefocust op performance marketing. Onze taak is om zoveel mogelijk klanten aan te trekken in alle kanalen, ook offline. Dat is met name Zuid-Europa belangrijk, waar de online penetratie niet zo groot is. We beginnen altijd online maar integreren nu ook traditionelere verkoopkanalen in onze distributiemix.”

Auto’s staan 23 uur per dag stil

Inmiddels is Flixbus actief in 22 landen en heeft het bedrijf een groot binnenlands netwerk in Duitsland, Frankrijk en Italië. In de Benelux is het bedrijf de grootste speler in het lange-afstandsbusvervoer. Wat is de volgende stap? “We kijken waar we kunnen uitbreiden. Europa heeft onze focus maar we zien ook potentie daarbuiten. Op zich hebben we belangstelling voor alle markten waar we een verandering kunnen bewerkstelligen.”

Het uiteindelijke doel? Het mooiste zou zijn als het straatbeeld in steden drastisch kan worden veranderd. “In Duitsland staat een auto 23 uit 24 uur per dag geparkeerd. Er moet een betere manier zijn om al die ruimte te gebruiken. In de toekomst moet er alleen een Flixbus door de stad rijden en de parkeerplaatsen groen zijn en worden gebruikt als terras of tuin. Alle technologische ontwikkelingen die nu plaats vinden kunnen ervoor zorgen dat dit beeld werkelijkheid wordt. Je kunt online boeken, bezit delen, er komen zelfrijdende auto’s – over tien jaar heb je geen auto meer nodig als je in de stad woont. Eerlijk is eerlijk, vandaag de dag heb je hem ook niet nodig, het is meer het gemak. Dat is de uitdaging van de mobility chain: het moet juist gemakkelijk worden om geen auto meer te hebben.”