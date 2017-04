Geen schoeisel voor sterk groeiend LaDress

Redactie Emerce Nieuws -

Fashionlabel LaDress gaat geen schoeisel verkopen. ‘Vooralsnog vind ik dat echt een ander métier,’ zegt CEO Simone van Trojen in het nieuwste nummer van Emerce. ‘Wij zijn goed in jurkjes en de stoffen waar we nu mee werken.’

Een samenwerking met een bestaand schoenenmerk ziet de oprichter ook niet zitten. ‘Onze focus ligt echt op LaDress. We zijn geen platform voor andere merken of fashionlabels. Als we iets doen, willen we het altijd zelf ontwikkelen. Hoe verleidelijk het andere ook is.’

In 2006 begon Van Trojen met haar eigen label, ladress.com. Destijds bestaande uit een jurkje dat in vier kleuren kon worden besteld. Alleen online. De verkoop van de tijdloze en kwalitatief hoogwaardige jurkjes ging zo voorspoedig dat ze na twee jaar al de huiselijke werkomgeving verruilde voor een kantoor op de Amsterdamse Keizersgracht.

Inmiddels is LaDress alweer enkele jaren gevestigd op het bedrijventerrein Schinkel in Amsterdam-Zuid, waar ze met ruim tachtig medewerkers ruim zestigduizend klanten bedient. Afkomstig vanuit de hele wereld, maar met name uit Europa.

Het bedrijf begon als pure player, maar heeft ook eigen winkels, in Amsterdam en in Den Haag. Het is volgens Van Trojen een mooie manier om lokale zichtbaarheid te creëren. De winkels hebben haar voorkeur boven platforms als bol.com of Zalando. Die kunnen niet dezelfde ervaring bieden.

