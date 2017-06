EU-boete Google twee keer zo hoog als verwacht

Redactie Emerce Nieuws -

Zoals verwacht heeft de Europese Commissie Google een boete opgelegd van 2,42 miljard euro, veel hoger dan de 1,1 miljard die in de wandelgangen werd genoemd. Google zou de populariteit van zijn zoekmachine hebben misbruikt om andere producten en diensten, zoals de prijsvergelijker Google Shopping, een voorsprong te geven op concurrenten.

De Europese Commissie vindt dat zowel aanbieders als de consument zijn benadeeld. In Europa vindt 90 procent van alle zoekopdrachten op internet via Google plaats.

Commissisaris Margrethe Vestager schrijft: ‘Google heeft vele innovatieve producten ontwikkeld die ons leven hebben veranderd. Dat is een goede ontwikkeling. Maar Googles strategie voor prijsvergelijkingen ging meer om marktdominantie en dat is illegaal onder de Europese wetgeving.’

De commissie acht bewezen dat het zijn eigen diensten voortrok wanneer consumenten de zoekmachine gebruikten om producten te vinden. Zeven bedrijven hebben klachten ingediend tegen Google, waaronder Yelp, Oracle en News Corp.

Als bewijs fungeren volgens de commissie documenten van zowel Google als concurrenten, analyses van 5,2 terabyte aan data (1,7 miljard zoeksessies), eigen experimenten en verkeersdata.

Google moet binnen negentig dagen stoppen met deze volgens de EU illegale activiteiten, maar de verwachting is dat Google het besluit bij de hoogste rechter zal aanvechten.

Het is de hoogste boete ooit is uitgedeeld door de Europese Commissie in een anti-trust zaak. De hoogste geldstraf tot was die van 1,1 miljard euro voor het bedrijf Intel.

Mogelijk volgen later dit jaar ook uitspraken in twee andere Brusselse mededingingszaken tegen Google, een rond het het advertentiebeleid van het internetbedrijf (AdWords) en Android, het besturingssysteem voor smartphones en tablets.

(meer volgt)