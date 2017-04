‘Google test verkoop van reizen’

Google test hoe ze via de zoekresultaten vluchten en hotels los of als pakket kan verkopen in Duitsland en Engeland. Dit meldt Skift.

Oliver Heckmann, VP Engineering bij Google, lichtte het experiment toe tijdens het Skift Forum in Londen. Volgens Heckmann krijgen consumenten zowel de losse componenten als een pakketreis te zien naar aanleiding van hun zoekopdracht. Zij kunnen zo zelf de “optimale keuze” maken.

De koopopties worden geboden in de logistieke module van de Destination-pagina’s van Google. De zoekmachine biedt de reizen aan in samenwerking met Lufthansa Holidays en Air Berlin Holidays en is nog in gesprek met TUI, aldus Heckmann.

Google biedt al langer de mogelijkheid om vluchten te zoeken via Google Flights. Sinds kort zijn daar ook treinen aan toegevoegd.