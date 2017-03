Google trekt met privacy caravan door Nederland

Google is 22 maart een ‘privacy-caravan’ door Nederland gestart. Het bedrijf bezoekt tot en met 21 april 20 steden en dorpen in alle twaalf provincies. Het is de grootste privacytour die Google ooit heeft georganiseerd.



Geïnteresseerden kunnen al hun privacy-gerelateerde vragen stellen aan Google-medewerkers. De komende weken in de caravan in onder meer Hilversum, Haarlem, Meppel, Den Haag, Amsterdam en Leeuwarden.

Mogen doet de caravan de campus van Tilburg University aan. Ook Rector Magnificus Emile Aarts en een aantal van studenten zullen de gelegenheid te baat nemen om de privacy-caravan te bezoeken.

Tilburg University is naar eigen zeggen ‘leidend’ in het onderzoek naar de juridische gevolgen van het gebruik van Big Data. Het juridisch kader lijkt soms achter de feiten aan te hollen.

Google biedt reeds toegang tot instellingen en tools waarmee gebruikers hun gegevens kunt beveiligen en hun privacy kunnen beschermen. Volgens directeur Pim van der Feltz is Nederland het tweede land ter wereld waar consumenten zeer betrokken zijn bij privacy. “Maar we zien ook dat onze privacytools nog niet volop worden gebruikt.”