Google zoekt concurrentie met Treatwell

Erwin Boogert Emerce Nieuws -

Amerikanen die op Google Maps naar een kapper, yogastudio of massagesalon zoeken kunnen daar ook meteen de beschikbaarheid checken en met een swipe een afspraak inboeken.

Dat komt door de introductie van Reserve with Google, een op het oog technisch kleinigheidje dat grote online impact op de bedrijvigheid kan hebben voor aangesloten bedrijven. Er wordt een direct link gelegd tussen Search en Maps van Google en de real time agenda van deze bedrijven.

Of Google in deze fase een vergoeding vraagt voor de connectie is niet bekend. Evenmin hoe hoog de commissie ligt.

Met een dergelijke dienst concurreert Google direct met bedrijven als Treatwell. Deze van oorsprong Nederlandse onderneming, van de mensen die ooit Just-Eat en Booking.com, biedt beauty-, health- en fitnessbedrijven een online boekingsportaal in verscheidene Europese landen.

Google levert zelf geen reserveringstechniek aan aangesloten bedrijven. Het koppelt enkel met technologiebedrijven als MINDBODY, MyTime, Genbook, Full Slate, Front Desk en Appointy.

Foto: thoroughlyreviewed (cc)