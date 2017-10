Infographic: e-book markt blijft stabiel

Redactie Emerce Nieuws -

De markt voor e-books is nog steeds in beweging. Het derde kwartaal van 2017 laat veelal een stabiel beeld zien. De totale afzet van het fysieke boek was het afgelopen kwartaal 5,2 procent lager dan in Q3 2016. De markt voor e-books daarentegen groeit. Boeken produceren via print on demand blijft ook groeien. Er zijn 3,7 procent meer titels beschikbaar voor print on demand dan vorig kwartaal (en 14,7% meer dan een jaar eerder).