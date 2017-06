ANWB Extra Reisgidsen nu ook als e-book

ANWB brengt de ANWB Extra Reisgidsen ook als e-book op de markt. De e-books zijn een aanvulling op de papieren gidsen en zijn exclusief te koop bij Bol.com, vertelt uitgever Jürgen Snoeren.

ANWB Extra is de meest verkochte reisgidsenserie van Nederland. De boeken zijn verkrijgbaar voor meer dan honderd bestemmingen. De rode draad van de Extra-gidsen zijn de vijftien hoogtepunten; beroemde gebouwen, pleinen en bezienswaardigheden, maar ook minder voor de hand liggende attracties. Het e-book geeft de mogelijkheid om bladwijzers en zelf notities toe te voegen. Overigens verkoopt Bol.com verder alleen de e-reisgidsen van Dominica en Wat & Hoe in het Nederlands en Lonely Planet in het Engels. De ANWB Extra e-books kosten 6,99 euro. De papieren versie doet 11,99 euro.

Waarom gaan jullie nu pas over op e-reisgidsen?

“Beter laat dan nooit, was onze gedachte. Sinds mijn aantreden in 2015 ben ik altijd van plan geweest om digitale versies van onze reisgidsen te maken. Maar zoals dat vaak gaat had het wat meer voeten in de aarde dan gedacht. We hebben te maken gehad met een grootscheepse reorganisatie en bovendien bleek het nog niet zo eenvoudig een serie van meer dan honderd reisgidsen goed om te zetten. Maar het is uiteindelijk gelukt.”

Hoe verliep de vertaalslag van papier naar elektronisch?

“We hebben vooral gekeken naar functionaliteit. De beleving van een papieren gids is wezenlijk anders: veel foto’s, lekker bladeren, aantekeningen maken, dat soort zaken. Een digitale gids moet vooral eenvoudig te gebruiken zijn. We hebben de gidsen geoptimaliseerd voor tablets en telefoons, wat betekende dat we nogal hebben moeten puzzelen op de opmaak en wat we zouden weglaten. De klassieke opbouw van een papieren gids, met alle opmaaktrucs die daarbij horen is niet een op een over te nemen. Dat betekende dat de hele opmaak losgelaten moest worden en we kritisch moesten kijken: wat wel en wat niet, steeds met het kleinst mogelijk scherm voor ogen.”

Welke verwachtingen hebben jullie ten aanzien van de verkoop?

“We hebben bewust geen enkele verwachting. We gaan kijken hoe de markt zich gedraagt en hoe de lezer reageert. Ik zie onze digitale reisgids als een aanvulling op de papieren gidsen, maar we zullen dat mechanisme nog moeten testen, net zoals we moeten kijken naar de prijspunten van de e-books los en in combinatie met de papieren gidsen.”